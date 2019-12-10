В ЦПК назвали главное достижение саммита в Париже

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Москве считают главным достижением "Нормандского саммита" подписание Киевом обязательств по выполнению минских соглашений.

"Я бы назвал главным достижением, что фактически подписаны новым президентом Украины обязывающие документы. Положено на бумагу и фактически подтверждено его намерение выполнять минские соглашения", - заявил в эфире "Первого канала" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт напомнил, что ранее в Киеве допускали возможность выхода из минских соглашений. "Он еще недавно говорил: мы можем выйти из минских соглашений и другие подобные вещи. Теперь его могут "ткнуть носом" в эти документы: раз написано "приверженность минским соглашениям", будьте привержены", - сказал Чеснаков.

По мнению эксперта, "попытка Зеленского пересмотреть Минские соглашения, то есть поставить вопрос передачи границы до выборов и отказа от закрепления особого статуса Донбасса в Конституции провалилась".