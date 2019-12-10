Зеленский счел проигрышем Украины пункты минских соглашений о границе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Нормандском формате предлагал создать подгруппу в рамках Минской Трехсторонней контактной группы по поэтапному возвращению Украине контроля над границей.

"Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Это этап должен завершиться до выборов (местных выборов в отдельных районах Донбасса - ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге ночью в Париже.

Зеленский отметил, что позиция российского президента Владимира Путина по вопросу о границе соответствует тому, что записано в минских соглашениях.

Пункты о границе, содержащиеся в минских договоренностях, Зеленский назвал проигрышем Киева. "К сожалению, один из наибольших проигрышей для Украины в Минске - это граница, то, что было подписано", - сказал он.