Лавров заявил о готовности рассмотреть любые варианты продления СНВ-III

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил президенту США Дональду Трампу предложение продлить ДСНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ИФ), Москва предлагает Вашингтону любые варианты продления договора.

"Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент РФ Владимир Путин", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что российская сторона предлагает Вашингтону "любые варианты продления этого договора". Судьба договора СНВ-3, по его словам, остается в руках США.

"Этой датой является 5 февраля 2021 года, до этой даты все остается в наших руках, в руках Вашингтона. Наши предложения на столе, это я понимаю, решать теперь Вашингтону", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, есть ли дата, после которой продлить СНВ-3 будет невозможно.

Трамп в свою очередь заявил о поддержке эффективного контроля над вооружениями с участием не только России, но и Китая, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп также подчеркнул свою поддержку эффективного глобального контроля над вооружениями, который включает в себя не только Россию, но и Китай", - говорится в пресс-релизе администрации президента США.

Кроме того, американский лидер призвал Россию поддержать усилия США по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия и обеспечению денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее Лавров подтвердил предложение о продлении договора о СНВ на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, а также предложил принять соглашения о недопустимости развязывания ядерной войны.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно.