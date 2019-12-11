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Сенатор-республиканец заблокировал резолюцию о санкциях за вмешательство в выборы

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку демократов принять резолюцию, обязывающую президента вводить санкции против РФ и правительств других стран в случае установления факта их вмешательства в выборы США, сообщает The Hill.

Крапо, возглавляющий комитет Сената США по банковским, жилищным и городским делам, обладающий юрисдикцией в отношении санкций, отметил, что Верхняя палата Конгресса уже приняла закон о санкциях в отношении Москвы в 2017 году.

"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, наложил больше санкций на русских, чем любой президент в нашей истории", - сказал Крапо.

Он добавил, что готов рассмотреть дальнейшее законодательство, но предупредил, что санкции - это "палка о двух концах".

"Механизмы в этом законопроекте были разработаны больше для нападения на администрацию Трампа и республиканцев, чем для нападения на русских и тех, кто нападет на нашу страну и наши выборы", - отметил Крапо.

Ранее сенатор США Крис Ван Холлен вынес на голосование законопроект, согласно которому директор Национальной разведки США должен определить, было ли какое-либо иностранное вмешательство в федеральные выборы.

"Это сделано для того, чтобы послать очень ясный и простой сигнал России или любой другой стране, которая думает о вмешательстве в наши выборы и подрыве нашей демократии, что, если мы поймаем вас, вы понесете суровое наказание", - заявил Ван Холлен.

В частности, если директор Национальной разведки США решит, что Москва вмешалась в выборы в США, санкции в отношении России должны были быть введены в течение 30 дней с момента принятия решения.

США Россия Майк Крапо Крис Ван Холлен

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