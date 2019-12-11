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Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующему "нормандскому саммиту"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года, сообщил представитель Украины в политической подгруппе контактной группы (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи - ИФ), чтобы они в инициативах президента (Владимира Зеленского - ИФ) были готовы... Те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта", - сказал Резников в эфире телеканала "Hromadske" в среду вечером.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали". По словам Резникова, подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "ормандского формата" (помимо Украины, в "нормандскую четверку" входят Россия, Германия и Франция).

Между тем президент РФ Владимир Путин по итогам "нормандского саммита" в Париже, состоявшегося 9 декабря, заявил, что альтернативы минским соглашениям нет, несмотря на то, что любое соглашение может по-разному трактоваться и является гибким.

"Действительно, любое соглашение имеет ту или иную гибкость, потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Путин отметил, что и в ходе состоявшейся в Париже встречи шла дискуссия по некоторым аспектам Минского соглашения. "Есть вещи, прописанные прямо, и достаточно сложно с этим спорить. А есть те, которые родились как компромисс в ходе наших дискуссий в Минске в 2015 году. И поэтому разные стороны по-разному их трактуют", - добавил Путин, подчеркнув, что для этого стороны и собираются, чтобы "выйти на общее понимание".

При этом он подчеркнул, что "никакой альтернативы минским соглашениям нет и нужно сделать все, чтобы они были полностью реализованы". Путин также говорил, что не видит необходимости изменять эти договоренности. "Зачем вскрывать "Минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", - пояснял российский лидер.

Что представляют из себя Минские соглашения

В феврале 2015 года контактная группа после переговоров в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) подписали комплекс мер по выполнению минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня в Донбассе, восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины (процесс должен начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования),отвод вооружений, конституционную реформу на Украине, обмен заложников, создание зоны безопасности, соблюдение законных прав населения Донбасса, а также решение пограничных вопросов по согласованию с ДНР/ЛНР.

Алексей Резников Украина Минские соглашения Донбасс Владимир Путин

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