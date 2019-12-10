Путин объяснил разногласия с Зеленским по поводу вопроса о границе

Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал, что его разногласия с украинским коллегой по вопросу восстановления Киевом контроля над границей с РФ обусловлены тем, как этот вопрос прописан в "минских соглашениях".

"Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "минские соглашения", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".

Путин напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получают контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных "минскими соглашениями".

"Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", - пояснил Путин.