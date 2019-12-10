Поиск

Путин объяснил разногласия с Зеленским по поводу вопроса о границе

Путин объяснил разногласия с Зеленским по поводу вопроса о границе
Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал, что его разногласия с украинским коллегой по вопросу восстановления Киевом контроля над границей с РФ обусловлены тем, как этот вопрос прописан в "минских соглашениях".

"Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "минские соглашения", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".

Путин напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получают контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных "минскими соглашениями".

"Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", - пояснил Путин.

Россия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский Нормандская четверка

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: 10 декабря, вторник

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути в Антарктиду

Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Зеленский счел проигрышем Украины пункты минских соглашений о границе

В ЦПК назвали главное достижение саммита в Париже

В ЦПК назвали главное достижение саммита в Париже

Украинский лидер заявил, что до конца года домой могут вернуться 72 человека

На саммите заявили о необходимости интеграции "формулы Штайнмайера" в законы Украины

Допинг в российском спорте

Президент России напомнил о возможности обжаловать решение ВАДА

Зеленский отверг изменение конституции Украины

Зеленский назвал невозможным компромисс по поводу принадлежности Крыма и Донбасса

Зеленский назвал невозможным компромисс по поводу принадлежности Крыма и Донбасса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');