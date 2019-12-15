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Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже в пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В программе "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь главы государства рассказал, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом. Однако украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты договоренностей.

Песков добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок - это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках - украинский, русский и референтный английский". Как рассказал представитель Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".

Ранее в ДНР обратили внимание на изменения текста коммюнике саммита нормандской четверки. Так в ДНР обвинили Киев в том, что на сайте президента Украины "опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита".

Там указали, что стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса.

"Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты Закона об особом статусе". Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в конституцию. Именно на таких условиях была подписана "формула Штайнмайера", - утверждает глава ДНР.

После этого на сайте Офиса президента Украина был скорректирован текст итогового коммюнике саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

Саммит "нормандской четверки"

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Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Владимир Путин и Ангела Меркель. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые стали участниками такой встречи.Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем МакрономПозже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часовПрезидент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром ЗеленскимПомощники президентов и главы МИД "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца
Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Владимир Путин и Ангела Меркель. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые стали участниками такой встречи.
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский

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