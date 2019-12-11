ЕС будет бороться с расточительностью в еде

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз готовит программу борьбы с расточительным потреблением продуктов питания и потерями в пищевой промышленности.

Выработке рекомендаций для Плана действий ЕС по пищевым отходам будет посвящена конференция Платформы ЕС по сокращению пищевых отходов и расточительного потребления продовольствия. Она пройдет в четверг в Совете ЕС.

Без решения проблемы потерь и расточительности в потреблении продуктов питания ЕС не сможет создать устойчивую продовольственную цепочку "от фермы до тарелки", заявила накануне конференции комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

ЕС твердо намерен к 2030 году вдвое сократить пищевые отходы на душу населения на уровне розничной торговли и потребления, а также уменьшить потери в процессе производства и поставок продуктов питания.

Платформа, созданная в 2016 году, объединяет государственные организации и частные компании для взаимодействия между важнейшими сегментами пищевой цепочки, а также экспертов, отобранных посредством открытого конкурса. Она нацелена на выработку мер борьбы с потерями и расточительным потреблением, организует обмен передовым опытом и оценку устойчивых достижений.