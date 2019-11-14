"Роскосмос" потратит 17 млн рублей на подарочные борщ, накидки и настольные игры

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 млн рублей, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".

Согласно имеющемуся в распоряжении "Интерфакса" техническому заданию, госкорпорация закупит 500 флисовых накидок темно-синего цвета со звездами и логотипом Роскосмоса.

Кроме того, 1000 человек получат подарочные наборы с космической едой. В сумке-патронташе будет шесть туб с борщом, гороховым супом, гречкой с мясом, треской с картофелем, творогом с яблочным пюре и клюквенным морсом. Для горячих блюд в наборе будут пакеты с химическим подогревателем.

Еще один подарок – настольная игра, предположительно, лото. Их планируется изготовить 1 тысячу экземпляров.

Среди других приобретаемых подарков – 800 портативных зарядных устройств для мобильных телефонов, 1,5 тысячи керамических елочных игрушек в виде луноходов, 800 керамических кружек с крышкой. Также по заказу госкорпорации будут подготовлены 800 наборов конфет. Сладости будут раскрашены глазурью в цвета планет Солнечной системы.