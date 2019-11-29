В Троице-Сергиевой лавре раскопали средневековые надворные печи для кормежки паломников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили печи XVI века во время раскопок, предваряющих реконструкцию инженерных сетей на территории Троице-Сергиевой лавры.

"Эта находка наряду с другими артефактами, найденными в культурных слоях северо-западной части монастыря, характеризует повседневную жизнь обители и позволяет говорить о сохранении монастырских традиций с глубокой древности до настоящего времени", - сообщил в пятницу Институт археологии.

В житии Сергия Радонежского упоминается, что перед смертью святой завещал братии утешать и кормить всех паломников, приходящих в монастырь. Эта традиция подтверждена свидетельствами современников в XIX веке, но до сих пор не существовало материальных свидетельств организации приема богомольцев в более ранний период.

"В документах XIX века зафиксированы рассказы, что в лавре были некие котлы, в которых готовилась еда для всех паломников. Найденные печи создают зримый образ того, как жила обитель в это время, а предания о лаврских котлах получили материальное воплощение: судя по основаниям этих печей, они были рассчитаны на приготовление еды для большого количества людей", - сказал руководитель экспедиции института Ася Энговатова.

Фото: Институт археологии Российской академии наук

Надворные печи, представляющие собой сооружения из красного кирпича, были обнаружены в культурном слое XVI века. Находка сделана на участке недалеко от Смоленской церкви и колокольни. Здесь, судя по письменным источникам из архива Троице-Сергиевой лавры, на рубеже XV-XVI веков находилась монастырская поварня. Расположение на дворе рядом с поварней и внушительные размеры печей позволяют предположить, что они были построены для приготовления пищи не только для братии монастыря, но и для паломников.

"Подобные археологические находки представляют большой научный интерес и нуждаются в музеефикации. Там, где они сейчас находятся, будут проложены коммуникации, но печи можно переместить либо на соседний участок, либо в музей, где, например, с использованием технологии дополненной реальности можно наглядно показывать, как они функционировали в XVI веке", - отметила Энговатова.

Рядом были найдены фрагменты керамических сосудов с процарапанными или вырезанными символами (кресты, звезды), отдельными буквами и надписями. Рисунки и надписи, вероятно, использовались в повседневной жизни насельников и обозначали принадлежность посуды или ее содержимое.

"Когда мы приступали к работам на этом участке в северо-западной части Троице-Сергиевой лавры, то даже не предполагали найти такой насыщенный культурный слой. Сейчас экспедиция уже обнаружила более 300 археологических объектов, которые дают полное представление о повседневной жизни насельников в разные периоды существования монастыря", - сказала Энговатова.