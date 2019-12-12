Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, задержанным предъявляют подозрения и скоро суд выберет им меру пресечения.

Он назвал задержание подозреваемых результатом "очень сложной и упорной работы настоящих специалистов" и "важным шагом к полному раскрытию дела".

Подробности МВД представит на брифинге позднее в четверг, пообещал чиновник.

Павла Шеремета, известного тележурналиста, который работал в России, Белоруссии и на Украине убили в Киеве 20 июля 2016 года. Утром он сел в автомобиль руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, и вскоре после начала движения под днищем машины взорвалась бомба. Он умер в машине скорой помощи.В руководстве Национальной полиции Украины приоритетной версией убийства называли профессиональную деятельность журналиста на Украине и за ее пределами.

В мае 2017 года журналисты-расследователи OCCRP и портала Slidstvo.Info заявили, что узнали, что за Шереметов в ночь перед его убийством следил сотрудник Службы безопасности Украины. В пресс-службе СБУ на это сказали, что названный СМИ человек был уволен из спецслужбы в 2014 году.

В июне 2019 года в МВД Украины отмечали, что подозреваемых в деле на тот момент не было.

В июле 2019 года глава Нацполиции Сергей Князев доложил президенту Владимиру Зеленскому, что у следствия в деле об убийстве Шеремета появились перспективные направления.