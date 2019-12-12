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В убийстве Шеремета заподозрили автора гимна Сил специальных операций Украины

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Участника боевых действий в Донбассе и музыканта Андрея Антоненко заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Антоненко написал в четверг на своей странице в фейсбуке. По его словам, сотрудники правоохранительных органов собираются обыскать его квартиру.

Народный депутат, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Верховной раде 8-го созыва Владимир Арьев (фракция "Евросолидарность") подтвердил факт вручения Антоненко подозрения. "Автору гимна Сил специальных операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений", - написал Арьев в фейсбуке.

Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.

23 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о наработках в расследовании дела об убийстве журналиста. "Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал тогда руководитель Нацполиции.

Павел Шеремет Андрей Антоненко Владимир Арьев Донбасс Силы специальных операций Украины Украина

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