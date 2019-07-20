Поиск

Генпрокурор Украины заявил о "горячих версиях" в деле об убийстве журналиста Шеремета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. (...) Есть горячие версии", - написал генпрокурор на своей странице в фейсбуке в субботу.

По данным Луценко, допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч, привлечены иностранные специалисты. "Делается всё возможное", - отметил он.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.

В третью годовщину убийства Шеремета президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей силовых ведомств 23 июля доложить ему о ходе расследования преступления.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в субботу призвал украинские власти завершить расследование и добиться наказания виновных в гибели журналиста.

Между тем главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева на акции "Кто убил Павла? Три года без ответа" озвучила заявление родственников и коллег Шеремета, которые призвали Зеленского дать новый импульс расследованию, а также потребовали отставки Луценко, главы МВД Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Сергея Князева.

Украина Юрий Луценко Павел Шеремет

Новости по теме

Новости

Оскорбивший Путина ведущий "Рустави 2" сможет вернуться на работу

Тысячи алжирцев шумно отметили во Франции триумф на Кубке африканских наций

Тысячи алжирцев шумно отметили во Франции триумф на Кубке африканских наций

В Иране заявили, что задержали танкер после инцидента с рыболовецким судном

США начали готовить операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

США начали готовить операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Владелец второго танкера опроверг его задержание Ираном

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Оператор захваченного Ираном танкера сообщил о россиянах на борту судна

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');