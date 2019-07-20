Генпрокурор Украины заявил о "горячих версиях" в деле об убийстве журналиста Шеремета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. (...) Есть горячие версии", - написал генпрокурор на своей странице в фейсбуке в субботу.

По данным Луценко, допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч, привлечены иностранные специалисты. "Делается всё возможное", - отметил он.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.

В третью годовщину убийства Шеремета президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей силовых ведомств 23 июля доложить ему о ходе расследования преступления.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в субботу призвал украинские власти завершить расследование и добиться наказания виновных в гибели журналиста.

Между тем главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева на акции "Кто убил Павла? Три года без ответа" озвучила заявление родственников и коллег Шеремета, которые призвали Зеленского дать новый импульс расследованию, а также потребовали отставки Луценко, главы МВД Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Сергея Князева.