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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

В причастности к убийству Шеремета заподозрили пятерых человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран боев в Донбассе Андрей Антоненко, супруги Владислав и Инна Грищенко (воевавшие там же) подозреваются в причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Как сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства Шеремета в четверг в Киеве, полиция сумела "четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета".

Следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была дестабилизация социально-политической ситуации в стране, добавил Коваль.

Он отметил, что, отрабатывая версию дестабилизации, изучались взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета. "В целом было установлено 35 фактов таких преступлений", - сказал он.

По словам Коваля, среди таких преступлений - подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. И второй - неудачное покушение на бизнесмена Ч. летом 2018 года в городе Косов Ивано-Франковской области.

"Подчеркиваю - это были полностью отдельные факты, которые никак не были связаны до этого", - сказал Коваль.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что имена заказчиков убийства Шеремета будут оперативно установлены. Об этом он заявил во время брифинга МВД по делу Шеремета.

О том, что Антоненко, который также является автором гимна Сил специальных операций (ССО) Украины, подозревают в убийстве Шеремета, ранее в четверг сообщил сам музыкант. По его словам, в рамках расследования дела полиция намерена провести у него обыск.

Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако личности подозреваемых не раскрыл.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и в других странах.

23 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о наработках в расследовании дела об убийстве журналиста. "Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал тогда руководитель Нацполиции.

Павел Шеремет Андрей Антоненко Украина Владимир Зеленский

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