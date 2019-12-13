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Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу.

Вместе с тем, по состоянию на вечер пятницы текст законопроекта на сайте отсутствует.

В 2014 году при президенте Петре Порошенко (2014-2019 гг.) на Украине началась реформа местного самоуправления, но ее не завершили. Принятие конституционных изменений в части децентрализации предусмотрено минскими договоренностями. В 2015 году Верховная рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.

Тогда в проекте изменений конституции Украины в части децентрализации предлагалось изменить административно-территориальное устройство государства, а особенности Киева - определять отдельными законами. Кроме прочего предлагалось изменить статью о системе административно-территориального устройства Украины. Было предложено территориальное деление в виде громад, районов и регионов (сейчас - области, районы, города, районы в городах, поселки и села) Из конституции также предлагалось убрать перечень названий всех областей Украины. Местные государственные администрации планировали ликвидировать. В конституции собирались закрепить, что "органами местного самоуправления громады является совет громады как представительский орган и исполнительные органы местного самоуправления громады". Предполагалось, что исполнительные органы местного самоуправления громады будут подконтрольны и подотчетны совету громады. Кроме этого, в регионах и районах Украины появится институт префекта - представителя исполнительной центральной власти.

Порошенко заявлял, что в случае непринятия парламентом изменения в конституцию в части децентрализации угроза разрушения международной проукраинской коалиции стала бы реальноcтью.

В сентябре 2019 года новый президент страны Зеленский поручил завершить реформу децентрализации. Он планировал проведение местных выборов на новой административно-территориальной основе в 2019-2020 годах. Он также поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

В октябре 2019 года Порошенко заявил, что попытки нарушить принципы местного самоуправления и отстранить от решения вопросов общин самих граждан являются нарушением Конституции Украины и наступлением на реформу децентрализации. "Это наступление на одну из самых успешных реформ, которая была проведена моей командой - реформу децентрализации… И независимо от того, о каком городе мы говорим - Киеве, Днепре или любом другом - мы должны защищать интересы территориальных общин", - подчеркнул политик.

Порошенко отметил, что благодаря децентрализации местные общины получили средства и полномочия, право самостоятельно определять направления своего развития и эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы.

Украина Владимир Зеленский

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