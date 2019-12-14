В Хиросиме снесут два здания, уцелевших после атомных бомбардировок

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Хиросимы решили снести два здания, которые пережили атомную бомбардировку США в 1945 году, несмотря на призывы жителей сохранить их, сообщает Kyodo.

Как отмечается, решение о сносе было принято из-за плохого состояния зданий, которые могут обрушиться в случае землетрясения.

Два здания из железобетона с внешней отделкой из красного кирпича были построены в 1913 году и являются одними из крупнейших, уцелевших после атомных бомбардировок в 1945 году. В них изготавливали военную форму и обувь.

Агентство отмечает, что неподалеку есть похожее здание, где располагался склад с военной формой. Его было решено отреставрировать.

Между тем, некоторые жители Хиросимы настаивают на сохранении всех трех зданий, чтобы использовать их в качестве лекционных залов или художественных студий.

Группу активистов, выступающих за сохранение зданий, возглавляет 89-летний Ивао Наканиши, который пережил атомную бомбардировку. Он предлагает использовать эти здания для продвижения идеи отказа от ядерного оружия.

Бомбардировщик ВВС США 6 августа 1945 года сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Little Boy" ("Малыш"). 9 августа бомбардировке подвергся еще один японский город - Нагасаки. Общее число погибших непосредственно от взрыва оценивается в 70-80 тысяч человек. В последующие годы от воздействия облучения могли погибнуть до 200 тысяч человек.