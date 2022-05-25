Представителей РФ не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Власти Хиросимы не пригласили представителей России на траурную церемонию в связи с 77-й годовщиной атомной бомбардировки японского города, сообщил посол РФ Михаил Галузин, которого цитирует телеграм-канал дипмиссии России в Японии.

"Подобный постыдный шаг - очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки, совершенной Соединенными Штатами Америки", - отметил Галузин.

Дипломат также сообщил, что власти Хиросимы отказали представителям РФ в участии в ежегодном проводимом 6 августа мероприятии из-за специальной военной операции России на Украине.

В результате американской атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли около 74 тыс. человек. Бомба "Толстяк" была эквивалентна 21 килотонне тротила.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. В результате этого взрыва к концу года умерли около 140 тысяч человек.