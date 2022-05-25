Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Представителей РФ не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Власти Хиросимы не пригласили представителей России на траурную церемонию в связи с 77-й годовщиной атомной бомбардировки японского города, сообщил посол РФ Михаил Галузин, которого цитирует телеграм-канал дипмиссии России в Японии.

"Подобный постыдный шаг - очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки, совершенной Соединенными Штатами Америки", - отметил Галузин.

Дипломат также сообщил, что власти Хиросимы отказали представителям РФ в участии в ежегодном проводимом 6 августа мероприятии из-за специальной военной операции России на Украине.

В результате американской атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли около 74 тыс. человек. Бомба "Толстяк" была эквивалентна 21 килотонне тротила.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. В результате этого взрыва к концу года умерли около 140 тысяч человек.

Япония Хиросима
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

Что случилось этой ночью: среда, 25 мая

Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Число погибших от стрельбы в Техасе возросло до 21

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

КНДР провела второй за последние часы пуск баллистической ракеты

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital