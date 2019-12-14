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КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за военными испытаниями. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.

В миреСеверная Корея объявила об "очень важном испытании" на полигоне СохэСеверная Корея объявила об "очень важном испытании" на полигоне СохэЧитать подробнее

В сообщении это называется, "еще одним важнейшим тестом". Результаты испытаний, как отмечает северокорейское агентство, будут использованы, чтобы усилить "стратегические силы ядерного сдерживания".

Подробностей об испытании не приводится.

Как сообщалось, в конце прошлой недели на этом же полигоне был испытан ракетный двигатель.

Ракетный полигон "Сохэ" (Тончхан-ни) был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Ранее СМИ опубликовали заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, в котором страна сообщила об исключении денуклеаризации из повестки переговоров с США.

С мая этого года Пхеньян сообщил о более десяти ракетных испытаниях.

КНДР Северная Корея Сохэ

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