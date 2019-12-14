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В Сеуле посчитали, что КНДР испытала двигатель для баллистической ракеты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейские специалисты, объявившие о новом важном испытании на полигоне Сохэ, вероятно, тестировали двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, предположили в субботу в сеульском Институте по исследованию Дальнего Востока.

В миреКНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме СохэКНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме СохэЧитать подробнее

Один из аналитиков института, слова которого приводит британская газета The Guardian, считает, что на это, в частности, указывает то, что северокорейские СМИ назвали тесты усилением "стратегических сил ядерного сдерживания".

Кроме того, северокорейская сторона сообщала, что испытание проводилось в пятницу - с 22:41 по 22:48 по времени КНДР. Такая продолжительность, по словам эксперта, может означать, что речь шла о жидкостном ракетном топливе.

Как сообщалось, в КНДР объявили об успешном испытании на полигоне Сохэ, не уточнив, в чем оно заключалось.

Ранее в декабре на этом же полигоне уже проводились испытания ракетного двигателя.

КНДР Северная Корея Сохэ Южная Корея

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