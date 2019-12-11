Эксперт предположил, что КНДР испытала жидкостный ракетный двигатель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Очень важное испытание", которое КНДР провела в минувшие выходные, вероятно, включало существующий жидкостный ракетный двигатель, пишет в своей статье для сайта 38 North Майкл Эллеман, старший научный сотрудник по противоракетной обороне Международного института стратегических исследований (IISS).

"Вертикальный стенд для испытаний двигателей в Сохэ (...) по-видимому, он предназначен только для жидкотопливных двигателей, которые намного легче, чем их твердотопливные аналоги", - считает Эллеман.

Он объяснил, что жидкое топливо для жидкотопливных двигателей обычно хранится в больших баках рядом с испытательным стендом, а твердотопливные двигатели удерживают топливо в корпусе, поэтому испытательный стенд должен выдерживать массу всего двигателя. Поскольку твердотопливные двигатели первой ступени межконтинентальных баллистических ракет обычно весят от 20 тыс. до 30 тыс. кг, а двигатели баллистических ракет средней дальности от 15 тыс. до 20 тыс. кг, инженеры вынуждены испытывать их горизонтально, а не вертикально.

Эллеман допустил, что Северная Корея могла усилить свой вертикальный стенд для испытаний двигателей в Сохэ для размещения больших твердотопливных двигателей.

"Это кажется маловероятным, учитывая расходы и менее чем убедительную необходимость тестирования твердых двигателей в вертикальном положении", - отметил он.

В связи с этим ученый предположил, что, вероятнее всего, Пхеньян испытал один из ракетный двигателей семейства РД-250.

"Если бы Северная Корея начала серийное производство (двигателей), она, скорее всего, захотела бы испытать хотя бы некоторые из произведенных двигателей, чтобы обеспечить соблюдение стандартов производительности и надежности, особенно если количество ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян планирует развернуть, составляет менее нескольких десятков", - считает Эллеман.

При этом он не исключил того, что КНДР могла разработать новую конструкцию двигателя.

Ранее КНДР сообщила, что успешно провела на своем космодроме Сохэ "очень важное испытание", которое окажет значительное влияние на стратегическое положение страны в ближайшем будущем.

Предполагается, что Северная Корея испытала двигатель для новой ракеты дальнего радиуса действия, чтобы усилить давление на США с целью добиться уступок в застопорившихся переговорах по денуклеаризации.