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Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.

Как рассказал телеканал 1TV, ссылаясь на него, семь солдат на посту "Лион Бозор" в уезде Карабаг убили 25 военных. Они бежали к талибам, забрав с собой имевшееся на посту оружие и боеприпасы.

Между тем, министерство национальной обороны подтвердило гибель девяти солдат.

Как говорится в официальном сообщении пресс-центра министерства, солдаты национальной армии Афганистана (АНА) были убиты талибами в уезде Карабаг провинции Газни вчера вечером. В ведомстве заявили, что расследуют ситуацию и пообещали позже поделиться дополнительной информацией.

Ответственность за нападение взяли на себя талибы, которые утверждают, что убили 32 военных, уничтожили правительственные танки и один автомобиль.

Афганистан Талибан

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