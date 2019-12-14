Боевики в Идлибской зоне совершили 24 обстрела сирийских населенных пунктов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков на брифинге в субботу.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия - Тель-Абу-Расайн, Айн-Иса - Мабрук, Камишлия - Мабрук в провинции Хасеке, Джами - Бозгекли, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо", - сказал Боренков.

Вместе тем он отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела, уточнил генерал.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Хандарат, Сабикия провинции Алеппо; Акч-Баэр, Мамухия, Ардаш-Даг, Кульджок, Кабух провинции Латакия; Хуайз, Мешерфа, Телль-Метвази провинции Хама; Шарки-Кафер-Дун, Кара-Джурн, Хабит, Кефрайя, Сабиль-эль-Абд, Тамана, Эс-Салихия провинции Идлиб", - отметил Боренков.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хасака провинции Хасеке в ходе которой нуждающимся жителям выдано 1 000 продовольственных наборов общим весом 5,85 тонны.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 280 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 821,9 тонны", - подчеркнул Боренков.