Минобороны РФ сообщило о гибели 6-летнего мальчика из-за обстрела близ Алеппо

По данным российских военных, в результате разрыва ракеты также ранены его мать и двое братьев

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Шестилетний мальчик погиб в среду в результате ракетного обстрела боевиками населенного пункта Вадихи близ сирийского города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, во второй половине дня 4 декабря боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) осуществили пуск ракеты по жилому дому в Вадихи.

"В результате разрыва боевой части ракеты дом был разрушен, погиб шестилетний мальчик, также были ранены мать и двое братьев погибшего", - сказал Боренков.

Он подтвердил сообщения курдских СМИ об обстреле в минувший понедельник спортивного клуба на территории города Телль-Рифъат провинции Алеппо, в результате которого погибли десять мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей). Еще 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, отметил руководитель ЦПВС.

Боренков уточнил, что огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.

Всего за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов, отметил он. В частности, в провинции Алеппо были обстреляны шесть населенных пунктов, в провинции Латакия - 12, в провинции Хама - шесть, в провинции Идлиб - восемь.

В рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Каракозак и Аджами - Бозгекли в провинции Алеппо, Айн-Иса - Абу-Хашаб в провинции Ракка, сообщил также Боренков.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Умм-Миаль - Метрас - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - Квайрес", - добавил руководитель ЦПВС.