Боевики с "Белыми касками" готовят в Идлибе провокации

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные получили информацию о готовящейся провокации со стороны сирийских боевиков и организации "Белые каски" в районе Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о том, что главарями террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) совместно с членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" планируется проведение в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Боренков на брифинге в четверг.

Он заявил, что целью провокации является подготовка фото- и видеоматериалов для распространения в интернете, а также в ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал руководитель ЦПВС.