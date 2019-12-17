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В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Киеве двое полицейских доставлены в больницу в результате столкновений с представителями националистических организаций перед зданием Верховной рады, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции подтвердили, что причиной конфликта стала попытка некоторых участников акции протеста против открытия рынка земли установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

Также сообщается о задержании одного из активных участников столкновения.

Как сообщалось, ранее словесная перепалка переросла в драку между полицейскими и националистами с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, деревянных палок и пиротехники. На здании гостиницы "Киев" в результате потасовки появились повреждения.

Перед зданием Верховной рады в центре Киева во вторник утром проходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации. На акцию вышли также члены Федерации профсоюзов Украины.

Украина Киев

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