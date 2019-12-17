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Полиция задержала 26 человек после стычек в центре Киева

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - После столкновений участников протестов и полицейских у здания Верховной рады во вторник задержаны 26 человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он рассказал в эфире телеканала "Наш", что пострадали 17 полицейских, из них двое находятся в больнице.

Как сообщалось, перед зданием Верховной рады в центре Киева во вторник одновременно проходили четыре акции протеста. Стычка произошла во время акции против открытия рынка земли при попытке протестующих установить палатку на проезжей части на улице Грушевского. Участники акции начали бросать в полицейских камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако неизвестно, кто именно его применил.

Украина

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