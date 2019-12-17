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У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", конфликт, переросший в столкновения, произошел из-за желания протестующих установить палатку на улице Грушевского. В результате словесная перепалка переросла в драку между сотрудниками правоохранительных органов и националистами с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, палок и пиротехники.

В ходе столкновений было повреждено здание гостиницы "Киев". Обе стороны сообщают о пострадавших, их точное число пока неизвестно. На данный момент активная фаза противостояния закончилась, однако обстановка продолжает оставаться накаленной.

Сотрудники правоохранительных органов и протестующие стоят друг напротив друга. Со стороны протестующих множество людей снимают происходящее на видео.

Между полицией и митингующими находится лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, рядом со зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек. Участники одной из акций протестуют против законопроекта о сельхозземлях.

Законопроект об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель на Украины был принят Радой в первом чтении в середине ноября. Тогда же сообщалось, что фракция "Батькивщина" украинской Рады перешла в оппозицию к власти из-за этого законопроекта. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко объяснила это решение переходом "в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности".

Согласно упомянутому законопроекту, приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физических и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства и лица без гражданства до 1 января 2024 года.

Верховная рада Украины Украина Национальный корпус

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