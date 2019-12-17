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В Абхазии задержали предполагаемого участника убийства двух "воров в законе"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Абхазии сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухума у ресторана "Сан-Ремо", в результате которой погибли три человека и еще двое были ранены.

"Подозреваемый задержан. Материал в отношении него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

9 декабря прокуратура Сухума объявила в розыск еще одного подозреваемого в участии в этом преступлении - уроженца города Ткуарчала Эрика Чкадуа 1979 года рождения.

Как сообщалось, два криминальных авторитета были убиты 22 ноября в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо". На месте преступления абхазские следователи обнаружили более 80 стреляных гильз от автомата Калашникова.

Тяжелые ранения получила 22-летняя официантка Доминика Акиртава, позднее она скончалась в реанимации Республиканской больницы. С ранениями в Сухумскую больницу были также доставлены еще двое пострадавших

Нападавшие были в масках и камуфляже. По данным МВД Абхазии, стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Неизвестные подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям за столиком на тротуаре возле ресторана.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы у ресторана "Сан-Ремо" были убиты двое мужчин - криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута.

По свидетельству очевидцев, один из погибших успел произвести несколько выстрелов в сторону нападавших.

После стрельбы в ресторане прокуратура Сухума возбудила уголовные дела по нескольким статьям УК Абхазии, в том числе, по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Громкое преступление стало причиной отставки министра внутренних дел Гарри Аршба, генпрокурора Зураба Ачбаи и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.

Абхазия

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