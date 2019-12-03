В Абхазии умерла официантка, раненная во время убийства двух "воров в законе"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Сухумской больнице скончалась тяжело раненная в ходе перестрелки у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября официантка Доминика Акиртава. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

"Доминика Акиртава ушла из жизни, не приходя в сознание 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии тяжелой комы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, два криминальных авторитета были убиты 22 ноября в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо". На месте преступления абхазские следователи обнаружили более 80 стреляных гильз от автомата Калашникова.

Тяжелые ранения получила 22-летняя официантка Доминика Акиртава. С ранениями в Сухумскую больницу были доставлены еще двое пострадавших.

По предварительным данным, нападавших было не менее четырех в масках и камуфлированной форме. По данным МВД Абхазии, стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Гангстеры подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям за столиком на тротуаре возле ресторана.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы у ресторана "Сан-Ремо" погибли от ранений двое мужчин - криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута.

По свидетельству очевидцев, один из погибших успел произвести несколько выстрелов в сторону нападавших.

После стрельбы в ресторане прокуратура Сухума возбудила уголовные дела по нескольким статям УК Абхазии, в том числе, по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Убийство двух "воров в законе" вызвало в Абхазии значительный резонанс.

2 декабря около 300 человек пришли к парламенту Абхазии с требованием отставки главы МВД и генерального прокурора республики. Среди участников митинга были родственники убитых и раненных во время стрельбы у ресторана "Сан-Ремо" в Сухуме 22 ноября. На площадь также вышли активисты некоторых оппозиционных организаций.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба указом отправил в отставку главу МВД республики Гарри Аршба, а распоряжением премьер-министра Абхазии был отправлен в отставку первый заместитель министра внутренних дел Казбек Махашев. 2 декабря на внеочередном заседании парламента Абхазии депутаты единогласно проголосовали за освобождение генерального прокурора Зураба Ачба и его первого заместителя Есшоу Какалия от занимаемых должностей.