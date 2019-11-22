Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Двое мужчин, погибших в результате стрельбы в центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо", являются криминальными авторитетами, сообщил "Интерфаксу осведомленный источник.

Это, по данным собеседника агентства, 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба - оба уроженцы города Гудаута. Шамба скончался от полученных ранений на месте, а Авидзба - в больнице во время операции.

По последним данным МВД Абхазии, 22-летняя официантка ресторана, раненная во время нападения, жива, но находится в тяжелом состоянии.

"Во время операции произошла остановка сердца, но врачи смогли ее спасти. Девушка в глубокой коме, ее перевели в отделение нейрохирургии Республиканской больницы", - уточнили в пресс-службе МВД. Ранее в ведомстве сообщали, что сотрудница ресторана, получившая ранение в голову, скончалась в больнице.

Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в Сухумской больнице.

По данным МВД Абхазии стрельба у ресторана началась примерно в 14:40. Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком на тротуаре возле ресторана. МВД Абхазии объявило план-перехват.

Через час после инцидента горящий автомобиль преступников был обнаружен в районе Сухумского железнодорожного депо.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании Совета безопасности республики потребовал от правоохранительных органов задействовать все подразделения для раскрытия убийства, произошедшего в пятницу в центре Сухума, сообщила пресс-служба главы республики.

"Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах. К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", - говорится в сообщении.