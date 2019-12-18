В Гонконге из-за протестов впервые за десять лет отменили новогодние фейерверки

Пиротехническое шоу в честь Нового года в Гонконге Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Управление по туризму Гонконга решило отменить традиционные новогодние фейерверки из соображений безопасности в связи с продолжающимися массовыми протестами, сообщает Bloomberg.

Вместо этого над бухтой Виктории организуют световое шоу "Симфония огней" с подсветкой фасадов небоскребов и с элементами пиротехники, которую будут запускать с крыш домов.

Чиновники объяснили, что придают большое значение вопросам безопасности на мероприятиях, которые устраивают, поэтому решили изменить формат шоу "с учетом текущей обстановки".

По данным управления, в ноябре турпоток в Гонконг снизился на 56% в годовом измерении, это крупнейший спад за 15 лет. 15 лет назад на турпотоке сказалась вспышка атипичной пневмонии, напоминает Reuters.

Отменить фейерверки, которые привлекают массы туристов, ранее рекомендовала полиция, говорил Bloomberg источник в этой структуре.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне. Из-за этого в городе не раз отменяли деловые, спортивные и культурные мероприятия, в том числе крупный музыкальный фестиваль Clockenflap. Протесты также сказались на положении туристического бизнеса Гонконга и торговли.