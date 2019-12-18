Поиск

В Гонконге из-за протестов впервые за десять лет отменили новогодние фейерверки

В Гонконге из-за протестов впервые за десять лет отменили новогодние фейерверки
Пиротехническое шоу в честь Нового года в Гонконге
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Управление по туризму Гонконга решило отменить традиционные новогодние фейерверки из соображений безопасности в связи с продолжающимися массовыми протестами, сообщает Bloomberg.

Протесты в Гонконге

Вместо этого над бухтой Виктории организуют световое шоу "Симфония огней" с подсветкой фасадов небоскребов и с элементами пиротехники, которую будут запускать с крыш домов.

Чиновники объяснили, что придают большое значение вопросам безопасности на мероприятиях, которые устраивают, поэтому решили изменить формат шоу "с учетом текущей обстановки".

По данным управления, в ноябре турпоток в Гонконг снизился на 56% в годовом измерении, это крупнейший спад за 15 лет. 15 лет назад на турпотоке сказалась вспышка атипичной пневмонии, напоминает Reuters.

Отменить фейерверки, которые привлекают массы туристов, ранее рекомендовала полиция, говорил Bloomberg источник в этой структуре.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне. Из-за этого в городе не раз отменяли деловые, спортивные и культурные мероприятия, в том числе крупный музыкальный фестиваль Clockenflap. Протесты также сказались на положении туристического бизнеса Гонконга и торговли.

Гонконг

Новости по теме

Новости

В МИД РФ объяснили задержание японских судов слишком крупным выловом осьминога

ЛНР распространила свою границу на всю Луганскую область Украины

Меркель отметила оживление сотрудничества с РФ по делу об убийстве Хангошвили

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с начала 2020 года

Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб на закон о гражданстве на фоне беспорядков

Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб на закон о гражданстве на фоне беспорядков

Ракета "Союз" стартовала с космодрома Куру с пятью европейскими спутниками

Верховный суд Швейцарии не стал отменять компенсации "Укрнафте" за активы в Крыму

В Австралии установилась экстремальная жара

В Австралии установилась экстремальная жара

Москва предупредила о подготовке ИГ плацдарма для вторжения в Центральную Азию

Лавров рассказал об инициативе ЕС, направленной на отрыв от России соседних стран

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');