Протестующие в Гонконге вынесли на улицу флаги США и плакаты "Спасибо, мистер Трамп"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В центр Гонконга вышли тысячи протестующих, у многих были флаги США и они высказали благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он подписал законы в их поддержку, сообщила The Los Angeles Times.

Они прослушали гимн США и проскандировали слова благодарности Трампу. Многие держали плакаты с надписями "Освободить Гонконг, революция нашего времени" и "Спасибо, мистер Трамп". Они заявили, что новые законы США дают им надежду, сравнили их с подарком ко Дню благодарения.

From.Hong Kong Thanksgiving gathering in Central District. It is similar scene when Berlin Wall was torn down. By signing the Hong Kong Act, Mr. President, you just "Make America Great Again." Thank you, Mr. President. Happy Thanksgiving. pic.twitter.com/J2TztjK5eP — Howard So (@howardso01) November 28, 2019

Трамп ранее объявил, что подписал два законопроекта в поддержку протестов в Гонконге. Закон "О правах человека и демократии в Гонконге" обязывает Госдепартамент не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей Гонконга за нарушение прав человека.

Второй закон запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Одобрение законопроектов Конгрессом вызвало решительный протест в Пекине.