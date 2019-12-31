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Полиция в новогоднюю ночь применила слезоточивый газ против гонконгских демонстрантов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Гонконга в ночь на среду применили слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов, сообщают азиатские СМИ.

Несколько тысяч человек решили в новогоднюю ночь провести акции протеста. Многие из них в темноте зажигали фонарики от мобильных телефонов.

Некоторые демонстранты еще днем ходили по городу с плакатами, на которых написали призывы продолжать демонстрации против властей в 2020 году.

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