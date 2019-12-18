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Дипломаты будут добиваться ответа о причинах задержания израильтян в "Домодедово"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Все граждане Израиля, которых задержали по прилете в "Домодедово" и потребовали предъявить визы, отпущены и смогли въехать в Россию, заявили "Интерфаксу" в посольстве Израиля. Дипломаты не знают причин задержания и будут добиваться ответа от российских правоохранительных органах.

В дипмиссии отметили, что задержанные приехали в Россию с разными целями.

Ранее об освобождении всех 46 израильтян, задержанных по прибытии в Москву, сообщил израильский "Канал 12".

Информированный источник "Интерфакса" объяснил, что большинство задержанных были отпущены после дополнительных проверок и запроса документов. "После этих процедур большинство отпущены и успешно прошли погранконтроль", - сказал он.

О задержаниях 17 декабря сообщили израильские СМИ. По их данным, у израильтян спрашивали документы, дающие право на въезд. Между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

В российском посольстве в Израиле на это напомнили, что за первые 11 месяцев 2019 года в Израиль не впустили более чем 5500 российских туристов, которые оплатили перелет в обе стороны и подтвердили платежеспособность. Российская сторона такие решения не комментирует, отметили дипломаты.

Израиль Домодедово

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