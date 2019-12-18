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В "Домодедово" задержаны около 40 граждан Израиля

В "Домодедово" задержаны около 40 граждан Израиля
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.

"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", - добавили в дипмиссии.

В посольстве РФ в Израиле "Интерфаксу", комментируя ситуацию с задержанием израильтян, рассказали, что с начала 2019 года по 1 декабря более чем 5,5 тысячам российских туристов было отказано во въезде в эту страну.

"Речь идет, в том числе, о туристах, о наших гражданах, которые прибывают в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", - сообщил агентству в среду пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

На вопрос "Интерфакса", является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.

С 2008 года между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

Во вторник, 17 декабря, израильские СМИ также сообщали о задержании израильтян в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" из-за отсутствия у них "необходимых въездных документов".

Домодедово Москва Израиль

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