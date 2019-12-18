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Большинство задержанных в "Домодедово" израильтян отпущены после проверки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Большинство задержанных в аэропорту "Домодедово" израильтян уже прошли пограничный контроль, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, были проведены дополнительные проверки, запрошены документы.

Между тем израильский "Канал 12" сообщает, что на свободе оказались все 46 задержанных израильтян.

Ранее в среду в посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту "Домодедово". Там не смогли объяснить, с чем связаны задержания.

"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", - добавили в дипмиссии.

Домодедово Израиль

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