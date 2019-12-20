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Трамп потребовал не медлить с судебным процессом по его импичменту в Сенате

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно, соответствующее заявление он разместил в своем твиттере.

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"После того, как демократы не дали мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят сказать Сенату, как провести их суд. На самом деле, у них (демократов - ИФ) нет никаких доказательств, они даже никогда не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я требую немедленного суда!" - написал он.

Трамп подчеркнул, что демократам в Палате представителей не удалось получить ни одного голоса от республиканцев.

"Республиканцы никогда не были так едины! Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд!" - заявил президент США.

Также он выразил мнение, что демократы не хотят передавать процесс по импичменту в Сенат, потому что не заинтересованы в показаниях председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа и бывшего вице-президента Джо Байдена под присягой.

"Причина, по которой демократы не хотят представлять статьи импичмента в Сенате, - потому что они не хотят, чтобы хитрый Адам Шифф свидетельствовал под присягой, а также не хотят, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший осведомитель, информатор и Байдены", - написал Трамп.

Ранее Трамп назвал своего защитника на предстоящем судебном процессе в Сенате.

На этой неделе члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь по американским законам слушания, а затем и голосование по вопросу об импичменте Трампу должны пройти в Сенате. Ожидается, что судебный процесс пройдет в начале 2020 года.

В сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате принадлежит республиканцам, поэтому на данном этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

США Дональд Трамп Сенат

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