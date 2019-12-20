Сенат США утвердил Бигана в качестве заместителя госсекретаря США

Своего заместителя уже поздравил Майк Помпео

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг, 19 декабря, утвердил спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на посту заместителя главы Госдепартамента.

Согласно результатам голосования, кандидатуру Бигана поддержали 90 законодателей, против высказались только трое.

Утверждение Бигана произошло в то время, когда спецпредставитель по КНДР отправился в Пекин на встречу с чиновниками для обсуждения ситуации в Северной Корее.

Биган неоднократно заявлял о своем намерении оставаться ведущим переговорщиком по денуклеаризации Корейского полуострова, даже в случае своего утверждения на должность замгоссекретаря США.

В свою очередь, глава госдепа Майк Помпео уже поздравил Бигана с утверждением.

"Поздравляю Стива Бигана! Теперь он утвержден заместителем госсекретаря. Вы были у руля нашей команды, работающей ради светлого будущего народа Северной Кореи и безопасной Америки", - написал Помпео в твиттере.

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности совместной работы, чтобы обеспечить "устойчивое американское лидерство перед лицом самых больших угроз настоящего времени".