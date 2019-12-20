В Великобритании госпитализирован супруг королевы принц Филипп

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании принц Филипп госпитализирован, это меры предосторожности, уточняют в Букингемском дворце.

Как сообщает "Би-би-си", 98-летний супруг Елизаветы II помещен в госпиталь Короля Эдварда VII в Лондоне для лечения и наблюдения в связи с имеющимися заболеваниями.

Принц, также носящий титул герцога Эдинбургского, в августе 2017 года официально прекратил выполнение королевских обязанностей. После этого он появлялся на мероприятиях только среди других членов королевской семьи и на церковных службах.

В январе 2019 года принц Филипп попал в аварию, находясь за рулем своего Land Rover. Его автомобиль столкнулся с машиной, в которой находились две женщины и маленький ребенок. Одна из них сломала руку, младенец не пострадал. Герцог также не получил повреждений.

После ДТП принц отказался от водительских прав, и Королевская служба уголовного преследования, приняв во внимание этот факт, а также почтенный возраст водителя, решила не предъявлять обвинений.