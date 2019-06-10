Супругу королевы Великобритании исполнилось 98 лет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании принц Филипп в понедельник празднует 98 день рождения.

"Желаем его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому очень счастливого 98-го дня рождения сегодня!" - говорится в официальном твиттере британской королевской семьи.

Wishing His Royal Highness The Duke of Edinburgh a very Happy 98th Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/MPUYrfEZU9 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 10, 2019

В Лондоне вечером день рождения принца отметят салютом. Сам Филипп, как ожидают СМИ, проведет этот день дома - в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

На выходных отпраздновала свой так называемый официальный день рождения и сама Елизавета II. Принц Филипп, отошедший от исполнения официальных обязанностей, на дне рождении супруги не присутствовал. На традиционном параде были остальные члены британской королевской семьи, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в июле покинет этот пост.

An incredible day at The Queen"s Birthday Parade 2019.



Thank you to all the soldiers, musicians and horses from the Household Division @Householddiv, The Household Cavalry @HCav1660, @KingsTroopRHA for a spectacular #TroopingTheColour. pic.twitter.com/iPwt7h3CXm — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

С 1748 года официальный день рождения британского монарха отмечается в первую, вторую или третью субботу июня - в зависимости от погоды.

Настоящий день рождения королева отпраздновала в апреле; ей исполнилось 93 года.