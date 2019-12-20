Корабль Starliner, вышедший не на ту орбиту, решили посадить на Землю 22 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Космический корабль Starliner планируется посадить на Землю в воскресенье, 22 декабря, сообщил Джим Чилтон, вице-президент компании Boeing по космическим программам.

"Корабль в порядке, мы находимся на орбите, рассматриваем проведение посадки с учётом нынешней орбиты, мы можем совершить посадку в White sands (военный полигон США "Белые пески" в штате Нью-Мексико - ИФ) через 48 часов", - сказал Чилтон на пресс-конференции в Хьюстоне.

Ранее в пятницу космический корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, не смог выйти на штатную орбиту. По словам главы NASA Джима Брайденстайна, причиной стала ошибка в расчете времени.

"На корабле Starliner возникла проблема в системе отсчета времени (MET), в результате чего корабль посчитал, что он уже вышел на расчетную орбиту, хотя он ее еще не достиг", - написал Брайденстайн в твиттере. Он отметил, что NASA работает "над проблемой".

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 по Москве) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта вторая ступень носителя - блок Centaur успешно вывела корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от нее корабль начал серию самостоятельных маневров по переходу на расчетную орбиту для сближения с Международной космической станцией.