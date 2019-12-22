Корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе своего первого тестового полета на орбиту не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье начал схождение с орбиты для предстоящей посадки, сообщило НАСА.

Корабль включил двигатели на торможение в районе 15:23 по Москве.

По данным американского космического агентства, спускаемая капсула корабля должна будет в 15:57 по московскому времени приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как сообщалось, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системы расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Корабль начал схождение с орбиты высоты 250 км, с которой, по данным специалистов НАСА, он сможет успешно совершить посадку. В настоящее время МКС находится на орбите высотой более 400 км, с которой российские пилотируемые корабли "Союз" после расстыковки осуществляют посадку на Землю.

Американская спускаемая капсула должна будет впервые совершить мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.