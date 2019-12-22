Поиск

Корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе своего первого тестового полета на орбиту не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье начал схождение с орбиты для предстоящей посадки, сообщило НАСА.

Корабль включил двигатели на торможение в районе 15:23 по Москве.

По данным американского космического агентства, спускаемая капсула корабля должна будет в 15:57 по московскому времени приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как сообщалось, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

В миреВ НАСА рассказали о проблемах с двигателями у корабля StarlinerЧитать подробнее

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системы расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Корабль начал схождение с орбиты высоты 250 км, с которой, по данным специалистов НАСА, он сможет успешно совершить посадку. В настоящее время МКС находится на орбите высотой более 400 км, с которой российские пилотируемые корабли "Союз" после расстыковки осуществляют посадку на Землю.

Американская спускаемая капсула должна будет впервые совершить мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

США Starliner НАСА МКС

Новости по теме

Новости

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии

В Гонконге пресекли беспорядки на митинге в поддержку мусульман в Синьцзяне

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро

Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');