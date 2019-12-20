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Задержан подозреваемый в покушении на сына первого президента Грузии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Грузинское МВД в пятницу вечером сообщило о задержании пяти человек по делу о попытке убийства младшего сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ.

Как заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел республики Владимир Борцвадзе, по обвинению в попытке умышленного убийства задержан житель Тбилиси 1991 года рождения. По его словам, также задержаны еще четверо лиц, которые обвиняются в том, что не сообщили в правоохранительные органы об особо тяжком преступлении.

Как рассказал замглавы МВД, следствием установлено, что задержанный Т.Г. 19 декабря на улице Гальской в Тбилиси в ходе ссоры нанес несколько ножевых ранений Гамсахурдия-младшему, после чего скрылся с места преступления.

По заявлению Борцвадзе, задержанному по подозрению в попытке убийства грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Остальным - от 3 до 7 лет.

Цотнэ Гамсахурдия был ранен в Тбилиси 19 декабря вечером у собственного дома. По сообщениям грузинских СМИ, его состояние остается крайне тяжелым, 43-летний мужчина получил несколько проникающих ножевых ранений в грудь, также у него есть раны и на голове.

Цотнэ Гамсахурдия Звиад Гамсахурдия Владимир Борцвадзе Грузия Тбилиси МВД

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