Поиск
ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, Цотнэ Гамсахурдия ранен и доставлен в больницу.

О деталях произошедшего и состоянии Гамсахурдия-младшего пока не сообщается.

В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам. В частности, в ведомстве сделали короткий комментарий о том, что по этому факту начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).

Грузия Тбилиси

Новости

В Белоруссии жителя Бобруйска казнили за жестокое убийство двух женщин

Европарламент призвал отменить российский закон об "иностранных агентах"

Совет ЕС юридически продлил секторальные санкции против РФ до 31 июля 2020 года

Совет ЕС юридически продлил секторальные санкции против РФ до 31 июля 2020 года

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Трампу объявлен импичмент, но вероятность его отставки мала. Обобщение

Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Конгрессмен-республиканец в знак поддержки Трампа замолчал во время дебатов по импичменту

Иран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках СВПД

Киев отказался обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');