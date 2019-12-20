Глава МИД Грузии не согласился с мнением WSJ о курсе Тбилиси в сторону Москвы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил о категорическом несогласии с мнением редакции американской газеты The Wall Street Journal о том, что грузинское руководство якобы взяло курс в направлении России и возвращает Грузию под влияние Москвы.

"Давайте говорить фактами. Хочу сказать, что категорически не согласен с пафосом этой статьи. Как можно обвинять Грузию в смене курса в направлении России? Тот реальный результат, который мы имеем, говорит об абсолютно обратном", – заявил Залкалиани в пятницу, комментируя статью издания.

Комментарий министра приводит пресс-служба МИД Грузии.

По словам Залкалиани, у Запада и США в регионе нет ближе партнера, чем Грузия.

"Грузия вносит вклад в миссию в Афганистане. Мы потеряли 32 наших соотечественника в этой миссии. Это очень большие потери для нас", – подчеркнул глава ведомства.

Залкалиани также призвал обратить внимание на конкретные результаты, которые достигнуты в рамках стратегического партнерства Грузии и США.

"Несколько недель назад с США было подписано новое трехлетнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Это смена курса Грузии в сторону России?" – спрашивает министр.

Залкалиани напомнил, что в конституции Грузии, а также в резолюции парламента, в стратегии внешней политики закреплено, что приоритетом является интеграция в европейские и евроатлантические структуры.

В пятницу грузинские СМИ сообщили, что в статье The Wall Street Journal о текущих политических событиях в Грузии поставлены под сомнение заявления грузинских властей о стремлении вступить в НАТО и Евросоюз. По данным СМИ, в указанной статье высказано мнение, что, несмотря на заявления о сближении с западными партнерами, нынешние власти Грузии непрерывно возвращают страну под влияние Москвы. При этом редакция издания призывает администрацию президента США Дональда Трампа и Госдепартамент сделать заявления в поддержку грузинской оппозиции, а также ввести санкции против лидера правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, который, как пишет The Wall Street Journal, накопил свое почти пятимиллиардное состояние "в хаотичные 90-е" в России.