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Намечено время посадки для не долетевшего до МКС корабля Starliner

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Посадка новейшего американского космического корабль Starliner компании Boeing, который в пятницу не смог подняться до необходимой высоты для стыковки с Международной космической станцией (МКС), запланирована на 15:57 по Москве, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Команда управления полетами одобрила проведение посадки в воскресенье в 05:57 по стандартному горному времени США (15:57 по Москве) в районе полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико", - сообщил Брайденстайн.

Как сообщили на пресс-конференции в субботу представители NASA и Boeing, корабль находится в исправном состоянии на орбите высотой 250 км, с которой он сможет успешно совершить автоматическую мягкую посадку.

Ранее в пятницу глава NASA в ходе пресс-конференции сообщил, что "принято окончательное решение: Starliner не будет стыковаться с МКС и вернётся на полигон White Sands в воскресенье".

Как сообщалось, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системы расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе семи человек.

В ходе испытательного полета корабль Starliner должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты питания, одежду и подарки к Рождеству для экипажа.

Как сообщалось, другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.

МКС NASA

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