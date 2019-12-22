Поиск

Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, что с 2022 по 2027 года в строй военно-морских сил страны войдут шесть новых подводных лодок, по одной каждый год.

Выступая на церемонии спуска на воду подлодки нового проекта на верфи Гельджук, глава государства выразил надежду, что они будут полезны стране, нации, армии в целом и морякам.

Эрдоган отметил, что каждая из подводных лодок будет названа в честь "поистине монументальных личностей".

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии

Корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

В Гонконге пресекли беспорядки на митинге в поддержку мусульман в Синьцзяне

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро

Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');