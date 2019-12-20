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Эрдоган заявил, что Турция не будет закрывать глаза на наемников из РФ в Ливии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что в Ливии действуют "наемники" частной военной компании "Вагнер" из России.

Эрдоган, которого цитирует турецкая газета Yeni Şafak, утверждает, что эти наемники работают в Ливии на командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. "Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу. До этого мы старались изо всех сил (действовать для нормализации обстановки в Ливии - ИФ), и мы продолжим поступать так впредь", - отметил президент.

При этом Эрдоган назвал "незаконными" действия ЛНА Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем... при этом есть те, кто пытаются придать ему легитимность", - заявил Эрдоган.

Yeni Şafak напоминает, что такие заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как правительство национального согласия Ливии Сараджа одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для турецкой военной помощи Триполи.

Ранее в пятницу источник в российском МИД заявил, что возможность ввода в Ливию турецких войск беспокоит Москву. "Конечно. А как соседние страны будут реагировать? Есть и резолюции, и решения, оружейное эмбарго. Здесь очень много вопросов", - сказал дипломат.

12 декабря этого года командующий ЛНА Хафтар распорядился развернуть "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники передавало, что более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в прибыли в Ливию для поддержки армии Хафтара. В ноябре газета The New York Times писала о прибытии в Ливию из России не менее 200 бойцов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал не доверять таким сообщениям.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Ливия Вагнер Халифа Хафтар Файез Сарадж

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