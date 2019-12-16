Несколько военных самолетов США покинули базу в Турции на фоне угроз Эрдогана

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - С авиабазы Инджирлик в Турции, на которой хранится американское ядерное оружие, за минувшие сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолетов ВВС США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов; это произошло на фоне заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об угрозе закрытия для американцев военных баз страны.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в частности, с Инджирлика вылетели три тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster, один военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности C-5M Galaxy, а также один транспортный самолет военного командования C-40B.

Накануне, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара готова закрыть свои военные базы Инджирлик и Кюреджик для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400.

Ранее в декабре глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара может рассмотреть вопрос о выводе американских военных с авиабазы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции против Турции за приобретение российских С-400.

Авиабаза Инджирлик расположена близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

В октябре газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники во властных структурах, сообщила, что американские власти рассматривают планы вывоза из Турции 50 ядерных авиабомб B61, которые хранятся на авиабазе Инджирлик.

По данным источников, вопрос о вариантах вывоза ядерного тактического оружия, которые находятся под американским контролем на авиабазе Инджирлик, рассматривался представителями Государственного департамента и министерства энергетики, отвечающего за сохранность ядерных арсеналов.

Вопрос был поднят вслед за началом 9 октября военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских бойцов, которых поддерживали США.

По словам одного высокопоставленного представителя, ядерное оружие США в Турции в настоящее время фактически является заложником президента Эрдогана. Вывоз авиабомб означал бы конец турецко-американского альянса, а сохранение их там увековечит ядерную уязвимость, которую следовало бы устранить много лет назад, отметил он.

По имеющимся данным, за рубежом США располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии - по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии - 40 и Турции - 50.