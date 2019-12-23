Белый дом заморозил помощь Киеву через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение американской военной помощи Киеву, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

В электронном письме Даффи просит, чтобы минобороны США "приостановило" оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в электронном письме.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. Утверждалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, угрожая заморозить американскую военную помощь Украине.

На этой неделе члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь по американским законам слушания, а затем и голосование по вопросу об импичменте Трампу должны пройти в Сенате. Ожидается, что судебный процесс пройдет в начале 2020 года. Сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате принадлежит республиканцам, поэтому на данном этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.